سعر Imperium Empires (IME)
سعر Imperium Empires (IME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.36K. يتم تحديث سعر IME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Imperium Empires الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.86
- تغيير سعر Imperium Empires خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.32B
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خلال اليوم، كان سعر Imperium Empires مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Imperium Empires مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Imperium Empires مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Imperium Empires مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-44.31%
|60 يوم
|$ 0
|-26.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Imperium Empires: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.
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