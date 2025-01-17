سعر IMOV (IMT)
سعر IMOV (IMT) المباشر لليوم هو USD 0.00254532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IMOV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 528.70
- تغيير سعر IMOV خلال اليوم هو +0.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IMOV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IMOV مقابل USD هو $ -0.0000973386 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IMOV مقابل USD هو $ +0.0000984043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IMOV مقابل USD هو $ +0.0000043219380943397 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.93%
|30 يوم
|$ -0.0000973386
|-3.82%
|60 يوم
|$ +0.0000984043
|+3.87%
|90 يوم
|$ +0.0000043219380943397
|+0.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IMOV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.93%
+3.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.
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