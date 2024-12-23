سعر IMO (IMO)
سعر IMO (IMO) المباشر لليوم هو USD 1.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.20M. يتم تحديث سعر IMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.52K
- تغيير سعر IMO خلال اليوم هو -4.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.11M
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خلال اليوم، كان سعر IMO مقابل USD هو $ -0.086663311256419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IMO مقابل USD هو $ +1.3094417560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IMO مقابل USD هو $ +7.8956619040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IMO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.086663311256419
|-4.34%
|30 يوم
|$ +1.3094417560
|+68.56%
|60 يوم
|$ +7.8956619040
|+413.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-4.34%
-37.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IMO is a simple, modern and intuitive way to invest in real estate. The project aims to enable individuals to benefit from passive monthly income, regardless of the amount invested and without having to provide their own funds. The democratization and expansion of IMO's crypto-money is contributing to the growth of the company, the assets it owns and thus the income it pays out.
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