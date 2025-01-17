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سعر Immutable (DARA) المباشر لليوم هو USD 0.0031715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DARA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Immutable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71 - تغيير سعر Immutable خلال اليوم هو +1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Immutable (DARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0000152501 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0001979479 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0003138453462693924 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.12% 30 يوم $ -0.0000152501 -0.48% 60 يوم $ -0.0001979479 -6.24% 90 يوم $ -0.0003138453462693924 -9.00%

تحليل سعر Immutable (DARA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Immutable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00310708$ 0.00310708 $ 0.00310708 24 ساعة مرتفع $ 0.0031715$ 0.0031715 $ 0.0031715 عالية طوال الوقت $ 0.507344$ 0.507344 $ 0.507344 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.12% تغير السعر (7 أيام) +4.31%

معلومات سوق Immutable (DARA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: