سعر Immutable (DARA)
سعر Immutable (DARA) المباشر لليوم هو USD 0.0031715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Immutable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71
- تغيير سعر Immutable خلال اليوم هو +1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DARA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DARA.
خلال اليوم، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0000152501 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0001979479 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Immutable مقابل USD هو $ -0.0003138453462693924 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.12%
|30 يوم
|$ -0.0000152501
|-0.48%
|60 يوم
|$ -0.0001979479
|-6.24%
|90 يوم
|$ -0.0003138453462693924
|-9.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Immutable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.12%
+4.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Immutable picks the best available technologies to create simple products like DARA that anyone in the world can use for free to save their data to IPFS using an innovative profit-sharing decentralized freemium model with DAO and incubator. DARA token is used to pay for premium services, vote in the decentralized incubator, and enjoy profit-sharing rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DARA إلى AUD
A$0.005106115
|1 DARA إلى GBP
￡0.002568915
|1 DARA إلى EUR
€0.003076355
|1 DARA إلى USD
$0.0031715
|1 DARA إلى MYR
RM0.01427175
|1 DARA إلى TRY
₺0.112683395
|1 DARA إلى JPY
¥0.492755955
|1 DARA إلى RUB
₽0.32863083
|1 DARA إلى INR
₹0.27458847
|1 DARA إلى IDR
Rp51.99179496
|1 DARA إلى PHP
₱0.18591333
|1 DARA إلى EGP
￡E.0.159811885
|1 DARA إلى BRL
R$0.019187575
|1 DARA إلى CAD
C$0.00456696
|1 DARA إلى BDT
৳0.38559097
|1 DARA إلى NGN
₦4.9323168
|1 DARA إلى UAH
₴0.13377387
|1 DARA إلى VES
Bs0.171261
|1 DARA إلى PKR
Rs0.88465821
|1 DARA إلى KZT
₸1.68248075
|1 DARA إلى THB
฿0.10922646
|1 DARA إلى TWD
NT$0.104374065
|1 DARA إلى CHF
Fr0.002886065
|1 DARA إلى HKD
HK$0.02467427
|1 DARA إلى MAD
.د.م0.03190529