سعر IMAYC (IMAYC)
سعر IMAYC (IMAYC) المباشر لليوم هو USD 0.816124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IMAYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IMAYC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99
- تغيير سعر IMAYC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IMAYC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IMAYC مقابل USD هو $ -0.3049306952 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IMAYC مقابل USD هو $ +0.1820234818 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IMAYC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.3049306952
|-37.36%
|60 يوم
|$ +0.1820234818
|+22.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IMAYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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