سعر Im Not A Ket (NOTKET)
سعر Im Not A Ket (NOTKET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOTKET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Im Not A Ket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.63
- تغيير سعر Im Not A Ket خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Im Not A Ket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Im Not A Ket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Im Not A Ket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Im Not A Ket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.41%
|60 يوم
|$ 0
|+0.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Im Not A Ket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IM NOT A KET is a community driven token on SOLANA chain
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