سعر iloveyousomatcha (ILYSM)
سعر iloveyousomatcha (ILYSM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.66K. يتم تحديث سعر ILYSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iloveyousomatcha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر iloveyousomatcha خلال اليوم هو +5.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر iloveyousomatcha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iloveyousomatcha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iloveyousomatcha مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iloveyousomatcha مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iloveyousomatcha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.11%
+5.30%
-30.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I love you so matcha is a community driven token and is more than just a memecoin — it’s a tribute to the simple things we love: a calm cat, a warm cup of matcha, and the viral joy we see on TikTok when cats and humans alike get excited over it. It’s where internet culture meets comfort, creating a cozy corner of Web3 for those who want to smile and vibe. Our main goal is to spread love all across the crypto world.
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