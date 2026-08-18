سعر Illusion of Life اليوم

السعر المباشر لمشروع Illusion of Life (SPARK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPARK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SPARK.

يحتل Illusion of Life حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,960، مع عرض متداول قدره 999.57M SPARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPARK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.064331، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SPARK بمقدار -0.62% خلال الساعة الماضية و-21.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.37K.

معلومات سوق Illusion of Life (SPARK)

القيمة السوقية $ 108.96K$ 108.96K $ 108.96K الحجم (24 ساعة) $ 28.37K$ 28.37K $ 28.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.96K$ 108.96K $ 108.96K إمداد دورة التداول 999.57M 999.57M 999.57M إجمالي العرض 999,573,168.275109 999,573,168.275109 999,573,168.275109

القيمة السوقية الحالية لـ Illusion of Life هي $ 108.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.37K. العرض المتداول لـ SPARK يبلغ 999.57M، مع إجمالي عرض 999573168.275109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.96K.