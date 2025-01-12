سعر illumineX (IX)
سعر illumineX (IX) المباشر لليوم هو USD 0.069403. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق illumineX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.46K
- تغيير سعر illumineX خلال اليوم هو +1.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر illumineX مقابل USD هو $ +0.00126391 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر illumineX مقابل USD هو $ -0.0208614313 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر illumineX مقابل USD هو $ -0.0291552494 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر illumineX مقابل USD هو $ -0.1086787308387176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00126391
|+1.85%
|30 يوم
|$ -0.0208614313
|-30.05%
|60 يوم
|$ -0.0291552494
|-42.00%
|90 يوم
|$ -0.1086787308387176
|-61.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر illumineX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.85%
-38.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
illumineX is a non-custodial and cross-chain privacy product, offering Gas-less Stealth Wallets with integrated private swaps and support for both EVM and non-EVM chains, including native BTC. No matter which asset you use, you can store, send, and swap them privately. The mission of illumineX is to bring a convenient and compliant web wallet for on-chain privacy, where only one seed phrase is needed to manage many private multi-asset accounts. One account can hold assets from different chains without having a separate address for each chain. Each account has its own private address on the Oasis Privacy Layer, allowing illumineX to abstract all the complexity from the end user.
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