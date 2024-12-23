سعر Ikigai (IKIGAI)
سعر Ikigai (IKIGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.06K. يتم تحديث سعر IKIGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ikigai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.05K
- تغيير سعر Ikigai خلال اليوم هو +14.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 821.46M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IKIGAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IKIGAI.
خلال اليوم، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.96%
|30 يوم
|$ 0
|-67.54%
|60 يوم
|$ 0
|-84.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ikigai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
+14.96%
-23.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IKIGAI إلى AUD
A$--
|1 IKIGAI إلى GBP
￡--
|1 IKIGAI إلى EUR
€--
|1 IKIGAI إلى USD
$--
|1 IKIGAI إلى MYR
RM--
|1 IKIGAI إلى TRY
₺--
|1 IKIGAI إلى JPY
¥--
|1 IKIGAI إلى RUB
₽--
|1 IKIGAI إلى INR
₹--
|1 IKIGAI إلى IDR
Rp--
|1 IKIGAI إلى PHP
₱--
|1 IKIGAI إلى EGP
￡E.--
|1 IKIGAI إلى BRL
R$--
|1 IKIGAI إلى CAD
C$--
|1 IKIGAI إلى BDT
৳--
|1 IKIGAI إلى NGN
₦--
|1 IKIGAI إلى UAH
₴--
|1 IKIGAI إلى VES
Bs--
|1 IKIGAI إلى PKR
Rs--
|1 IKIGAI إلى KZT
₸--
|1 IKIGAI إلى THB
฿--
|1 IKIGAI إلى TWD
NT$--
|1 IKIGAI إلى CHF
Fr--
|1 IKIGAI إلى HKD
HK$--
|1 IKIGAI إلى MAD
.د.م--