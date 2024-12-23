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سعر Ikigai (IKIGAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.06K . يتم تحديث سعر IKIGAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ikigai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.05K - تغيير سعر Ikigai خلال اليوم هو +14.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 821.46M

أداء سعر Ikigai (IKIGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ikigai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.96% 30 يوم $ 0 -67.54% 60 يوم $ 0 -84.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ikigai (IKIGAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ikigai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00411775$ 0.00411775 $ 0.00411775 تغير السعر (1 ساعة) -0.89% تغير السعر (1يوم) +14.96% تغير السعر (7 أيام) -23.46%

معلومات سوق Ikigai (IKIGAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: