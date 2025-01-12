سعر IjasCoin (IJC)
سعر IjasCoin (IJC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IJC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IjasCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.30
- تغيير سعر IjasCoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IjasCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IjasCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IjasCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IjasCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-16.60%
|60 يوم
|$ 0
|+80.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IjasCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The IJC is an ERC-20 token. It has a strictly limited issue. The primary utility value of Ijas Coin (IJC) is to Incentivize people to do activities. Also, the token allows businesses to pay for guerrilla marketing and pay directly to people. The usage of token will enable companies to avoid cross-border transactional expenses and scale up quickly.
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