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سعر iiii lovvvv youuuu (ILY) المباشر لليوم هو USD 0.00152831 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M . يتم تحديث سعر ILY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iiii lovvvv youuuu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.32K - تغيير سعر iiii lovvvv youuuu خلال اليوم هو -4.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 965.28M

أداء سعر iiii lovvvv youuuu (ILY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ -0.0012708851 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ -0.0008066684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.66% 30 يوم $ -0.0012708851 -83.15% 60 يوم $ -0.0008066684 -52.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iiii lovvvv youuuu (ILY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iiii lovvvv youuuu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00149365$ 0.00149365 $ 0.00149365 24 ساعة مرتفع $ 0.00187073$ 0.00187073 $ 0.00187073 عالية طوال الوقت $ 0.01425823$ 0.01425823 $ 0.01425823 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) -4.66% تغير السعر (7 أيام) -57.31%

معلومات سوق iiii lovvvv youuuu (ILY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: