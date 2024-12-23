سعر iiii lovvvv youuuu (ILY)
سعر iiii lovvvv youuuu (ILY) المباشر لليوم هو USD 0.00152831. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M. يتم تحديث سعر ILY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iiii lovvvv youuuu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.32K
- تغيير سعر iiii lovvvv youuuu خلال اليوم هو -4.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 965.28M
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خلال اليوم، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ -0.0012708851 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ -0.0008066684 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iiii lovvvv youuuu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.66%
|30 يوم
|$ -0.0012708851
|-83.15%
|60 يوم
|$ -0.0008066684
|-52.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iiii lovvvv youuuu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
-4.66%
-57.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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