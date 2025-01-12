سعر IHT Real Estate Protocol (IHT)
سعر IHT Real Estate Protocol (IHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.91K. يتم تحديث سعر IHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IHT Real Estate Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.34
- تغيير سعر IHT Real Estate Protocol خلال اليوم هو +5.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00M
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خلال اليوم، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.43%
|30 يوم
|$ 0
|-23.47%
|60 يوم
|$ 0
|-19.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IHT Real Estate Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+5.43%
+5.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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