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سعر IHT Real Estate Protocol (IHT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.91K . يتم تحديث سعر IHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IHT Real Estate Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.34 - تغيير سعر IHT Real Estate Protocol خلال اليوم هو +5.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00M

أداء سعر IHT Real Estate Protocol (IHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IHT Real Estate Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.43% 30 يوم $ 0 -23.47% 60 يوم $ 0 -19.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IHT Real Estate Protocol (IHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IHT Real Estate Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.220939$ 0.220939 $ 0.220939 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +5.43% تغير السعر (7 أيام) +5.65%

معلومات سوق IHT Real Estate Protocol (IHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: