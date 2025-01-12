سعر IHF Smart Debase Token (IHF)
سعر IHF Smart Debase Token (IHF) المباشر لليوم هو USD 0.553531. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IHF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IHF Smart Debase Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51
- تغيير سعر IHF Smart Debase Token خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.002993161562045 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.1696481182 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.4149032571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -3.3196777469519976 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002993161562045
|-0.53%
|30 يوم
|$ -0.1696481182
|-30.64%
|60 يوم
|$ -0.4149032571
|-74.95%
|90 يوم
|$ -3.3196777469519976
|-85.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IHF Smart Debase Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.53%
-10.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Infinity Hedge Fund is at the forefront of the next generation of DeFi, offering innovative solutions to the challenges faced by earlier DeFi protocols, and at the same time, fulfilling the role of a hedge fund while also looking to incubate new groundbreaking tech/projects. Infinity Hedge Fund distinguishes itself differently by launching ($IHF), a token meticulously designed with a strategic foundation built on addressing the issues of inflation and sustainability. This initiative heralds a significant departure from the high-yield, high-inflation model, introducing a sustainable, innovative, and deflationary approach to staking and tokenomics.
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A$0.89672022
|1 IHF إلى GBP
￡0.44836011
|1 IHF إلى EUR
€0.53692507
|1 IHF إلى USD
$0.553531
|1 IHF إلى MYR
RM2.48535419
|1 IHF إلى TRY
₺19.5949974
|1 IHF إلى JPY
¥87.27523277
|1 IHF إلى RUB
₽56.25535553
|1 IHF إلى INR
₹47.69776627
|1 IHF إلى IDR
Rp9,074.27723664
|1 IHF إلى PHP
₱32.658329
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￡E.27.9533155
|1 IHF إلى BRL
R$3.38760972
|1 IHF إلى CAD
C$0.79708464
|1 IHF إلى BDT
৳67.82415343
|1 IHF إلى NGN
₦862.19649153
|1 IHF إلى UAH
₴23.50846157
|1 IHF إلى VES
Bs29.337143
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Rs154.83369132
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₸293.49320682
|1 IHF إلى THB
฿19.19645508
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NT$18.32741141
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