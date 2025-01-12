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سعر IHF Smart Debase Token (IHF) المباشر لليوم هو USD 0.553531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IHF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IHF Smart Debase Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51 - تغيير سعر IHF Smart Debase Token خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IHF Smart Debase Token (IHF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.002993161562045 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.1696481182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -0.4149032571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IHF Smart Debase Token مقابل USD هو $ -3.3196777469519976 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002993161562045 -0.53% 30 يوم $ -0.1696481182 -30.64% 60 يوم $ -0.4149032571 -74.95% 90 يوم $ -3.3196777469519976 -85.70%

تحليل سعر IHF Smart Debase Token (IHF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IHF Smart Debase Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.548108$ 0.548108 $ 0.548108 24 ساعة مرتفع $ 0.564008$ 0.564008 $ 0.564008 عالية طوال الوقت $ 42.4$ 42.4 $ 42.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) -10.15%

معلومات سوق IHF Smart Debase Token (IHF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: