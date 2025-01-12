سعر IguVerse IGUP (IGUP)
سعر IguVerse IGUP (IGUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IGUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IguVerse IGUP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56
- تغيير سعر IguVerse IGUP خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.21%
|30 يوم
|$ 0
|-21.99%
|60 يوم
|$ 0
|-22.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IguVerse IGUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.21%
-3.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IguVerse GameFi app redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. In our GameFi app, we introduce an innovative game mechanics Socialize to Earn, along with two more Earn concepts - Move to Earn and Play to Earn, where users can complete simple tasks like sharing pet photos on social media or walking and feeding them to get rewards.
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