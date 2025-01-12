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سعر IguVerse IGUP (IGUP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IGUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IguVerse IGUP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56 - تغيير سعر IguVerse IGUP خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IguVerse IGUP (IGUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IguVerse IGUP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ 0 -21.99% 60 يوم $ 0 -22.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IguVerse IGUP (IGUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IguVerse IGUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00124831$ 0.00124831 $ 0.00124831 عالية طوال الوقت $ 0.33692$ 0.33692 $ 0.33692 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -3.52%

معلومات سوق IguVerse IGUP (IGUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: