توكنوميكس IguVerse IGU (IGU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IguVerse IGU (IGU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IguVerse IGU (IGU) IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. الموقع الرسمي: https://iguverse.com الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.iguverse.com اشتر IGU الآن!

توكنوميكس IguVerse IGU (IGU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IguVerse IGU (IGU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 624.29K $ 624.29K $ 624.29K إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 856.59K $ 856.59K $ 856.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00214147 $ 0.00214147 $ 0.00214147 معرفة المزيد عن سعر IguVerse IGU (IGU)

توكنوميكس IguVerse IGU (IGU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IguVerse IGU (IGU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IGU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IGU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IGU، استكشف السعر المباشر لتوكن IGU!

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