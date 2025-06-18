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سعر IguVerse IGU (IGU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 236.23K . يتم تحديث سعر IGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IguVerse IGU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر IguVerse IGU خلال اليوم هو -11.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 291.52M

أداء سعر IguVerse IGU (IGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ -0.000104288641653738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000104288641653738 -11.41% 30 يوم $ 0 -58.46% 60 يوم $ 0 -46.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IguVerse IGU (IGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IguVerse IGU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.287446$ 0.287446 $ 0.287446 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -11.41% تغير السعر (7 أيام) -31.20%

معلومات سوق IguVerse IGU (IGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: