سعر IguVerse IGU (IGU)
سعر IguVerse IGU (IGU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 236.23K. يتم تحديث سعر IGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IguVerse IGU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر IguVerse IGU خلال اليوم هو -11.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 291.52M
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خلال اليوم، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ -0.000104288641653738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IguVerse IGU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000104288641653738
|-11.41%
|30 يوم
|$ 0
|-58.46%
|60 يوم
|$ 0
|-46.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IguVerse IGU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-11.41%
-31.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
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