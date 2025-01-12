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سعر Ignore Fud (4TOKEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.27K . يتم تحديث سعر 4TOKEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ignore Fud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.52 - تغيير سعر Ignore Fud خلال اليوم هو +2.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.48B

أداء سعر Ignore Fud (4TOKEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ignore Fud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignore Fud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignore Fud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignore Fud مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.90% 30 يوم $ 0 -32.30% 60 يوم $ 0 -0.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ignore Fud (4TOKEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ignore Fud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +2.90% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق Ignore Fud (4TOKEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: