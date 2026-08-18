سعر Ignition Staked FOGO اليوم

السعر المباشر لمشروع Ignition Staked FOGO (IFOGO) اليوم هو $ 0.00929716، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IFOGO الحالي إلى USD هو $ 0.00929716 لكل IFOGO.

يحتل Ignition Staked FOGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,167,247، مع عرض متداول قدره 125.53M IFOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IFOGO بين $ 0.00928008 (أدنى) و$ 0.0097183 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02720128، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00867413.

على المدى القصير، تحرك IFOGO بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 121.60.

معلومات سوق Ignition Staked FOGO (IFOGO)

القيمة السوقية $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M الحجم (24 ساعة) $ 121.60$ 121.60 $ 121.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 125.53M 125.53M 125.53M إجمالي العرض 125,533,550.8498697 125,533,550.8498697 125,533,550.8498697

القيمة السوقية الحالية لـ Ignition Staked FOGO هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 121.60. العرض المتداول لـ IFOGO يبلغ 125.53M، مع إجمالي عرض 125533550.8498697. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.