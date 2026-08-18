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سعر Ignition Staked FOGO المباشر اليوم هو 0.00929716 USD. القيمة السوقية لـ IFOGO هي 1,167,247 USD. تابع تحديثات أسعار IFOGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ignition Staked FOGO المباشر اليوم هو 0.00929716 USD. القيمة السوقية لـ IFOGO هي 1,167,247 USD. تابع تحديثات أسعار IFOGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IFOGO

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ما هو IFOGO

الموقع الرسمي لـ IFOGO

اقتصاد توكن IFOGO

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سعر Ignition Staked FOGO (IFOGO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 IFOGO إلى USD:

$0.00929716
$0.00929716$0.00929716
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Ignition Staked FOGO (IFOGO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:51:26 (UTC+8)

سعر Ignition Staked FOGO اليوم

السعر المباشر لمشروع Ignition Staked FOGO (IFOGO) اليوم هو $ 0.00929716، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IFOGO الحالي إلى USD هو $ 0.00929716 لكل IFOGO.

يحتل Ignition Staked FOGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,167,247، مع عرض متداول قدره 125.53M IFOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IFOGO بين $ 0.00928008 (أدنى) و$ 0.0097183 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02720128، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00867413.

على المدى القصير، تحرك IFOGO بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-8.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 121.60.

معلومات سوق Ignition Staked FOGO (IFOGO)

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 121.60
$ 121.60$ 121.60

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

125.53M
125.53M 125.53M

125,533,550.8498697
125,533,550.8498697 125,533,550.8498697

القيمة السوقية الحالية لـ Ignition Staked FOGO هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 121.60. العرض المتداول لـ IFOGO يبلغ 125.53M، مع إجمالي عرض 125533550.8498697. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.

سجل سعر Ignition Staked FOGO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00928008
$ 0.00928008$ 0.00928008
24 ساعة منخفض
$ 0.0097183
$ 0.0097183$ 0.0097183
24 ساعة مرتفع

$ 0.00928008
$ 0.00928008$ 0.00928008

$ 0.0097183
$ 0.0097183$ 0.0097183

$ 0.02720128
$ 0.02720128$ 0.02720128

$ 0.00867413
$ 0.00867413$ 0.00867413

-0.01%

-2.88%

-8.42%

-8.42%

سجل سعر Ignition Staked FOGO (IFOGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ignition Staked FOGO مقابل USD هو $ -0.000275744625120663 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignition Staked FOGO مقابل USD هو $ -0.0004956762 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignition Staked FOGO مقابل USD هو $ -0.0031078388 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignition Staked FOGO مقابل USD هو $ +0.000000003712696983 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000275744625120663-2.88%
30 يوم$ -0.0004956762-5.33%
60 يوم$ -0.0031078388-33.42%
90 يوم$ +0.000000003712696983+0.00%

توقعات أسعار Ignition Staked FOGO

Ignition Staked FOGO (IFOGO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IFOGO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIgnition Staked FOGO (IFOGO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ignition Staked FOGO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ignition Staked FOGO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IFOGO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ignition Staked FOGO.

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المصدر Ignition Staked FOGO (IFOGO)

الموقع الرسمي

الفئة :

Fogo EcosystemLiquid Staking Tokens

نبذة عن Ignition Staked FOGO

ما القيمة الحية لـ Ignition Staked FOGO اليوم؟

اليوم، يُتداول Ignition Staked FOGO بسعر $0.00929716، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -2.88% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب IFOGO حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Ignition Staked FOGO اليوم؟

يحمل Ignition Staked FOGO درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها IFOGO خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00928008 و$0.0097183. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ IFOGO؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Ignition Staked FOGO؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ IFOGO قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ignition Staked FOGO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:51:26 (UTC+8)

تحديثات Ignition Staked FOGO (IFOGO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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