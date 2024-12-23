احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FBTC.

سعر Ignition FBTC (FBTC) المباشر لليوم هو USD 95,251 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.82M . يتم تحديث سعر FBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ignition FBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 570.58K - تغيير سعر Ignition FBTC خلال اليوم هو -1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 902.07

أداء سعر Ignition FBTC (FBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ -1,921.58388738303 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ -3,549.0141596000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ +41,185.5513147000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,921.58388738303 -1.97% 30 يوم $ -3,549.0141596000 -3.72% 60 يوم $ +41,185.5513147000 +43.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ignition FBTC (FBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ignition FBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,588$ 93,588 $ 93,588 24 ساعة مرتفع $ 98,753$ 98,753 $ 98,753 عالية طوال الوقت $ 110,290$ 110,290 $ 110,290 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -1.97% تغير السعر (7 أيام) -7.56%

معلومات سوق Ignition FBTC (FBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: