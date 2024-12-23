سعر Ignition FBTC (FBTC)
سعر Ignition FBTC (FBTC) المباشر لليوم هو USD 95,251. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.82M. يتم تحديث سعر FBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ignition FBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 570.58K
- تغيير سعر Ignition FBTC خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 902.07
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خلال اليوم، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ -1,921.58388738303 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ -3,549.0141596000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ +41,185.5513147000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ignition FBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,921.58388738303
|-1.97%
|30 يوم
|$ -3,549.0141596000
|-3.72%
|60 يوم
|$ +41,185.5513147000
|+43.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ignition FBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-1.97%
-7.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities. FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking. Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.
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|1 FBTC إلى AUD
A$151,449.09
|1 FBTC إلى GBP
￡75,248.29
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€90,488.45
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|1 FBTC إلى MYR
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|1 FBTC إلى TRY
₺3,351,882.69
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¥14,903,923.97
|1 FBTC إلى RUB
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₹8,090,619.94
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Rp1,536,306,236.53
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₱5,604,568.84
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￡E.4,846,370.88
|1 FBTC إلى BRL
R$579,126.08
|1 FBTC إلى CAD
C$136,208.93
|1 FBTC إلى BDT
৳11,335,821.51
|1 FBTC إلى NGN
₦147,446,642.98
|1 FBTC إلى UAH
₴3,978,634.27
|1 FBTC إلى VES
Bs4,857,801
|1 FBTC إلى PKR
Rs26,406,434.73
|1 FBTC إلى KZT
₸49,817,225.51
|1 FBTC إلى THB
฿3,257,584.2
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NT$3,108,040.13
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Fr84,773.39
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HK$740,100.27
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