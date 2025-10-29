سعر Iggy The Iguana المباشر اليوم هو 0.00013744 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IGGY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IGGY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Iggy The Iguana المباشر اليوم هو 0.00013744 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IGGY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IGGY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن IGGY

معلومات سعر IGGY

الموقع الرسمي لـ IGGY

اقتصاد توكن IGGY

توقعات سعر IGGY

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Iggy The Iguana

سعر Iggy The Iguana (IGGY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 IGGY إلى USD:

$0.00013759
$0.00013759$0.00013759
-3.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Iggy The Iguana (IGGY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:56:44 (UTC+8)

معلومات سعر Iggy The Iguana (IGGY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00013645
$ 0.00013645$ 0.00013645
24 ساعة منخفض
$ 0.00014425
$ 0.00014425$ 0.00014425
24 ساعة مرتفع

$ 0.00013645
$ 0.00013645$ 0.00013645

$ 0.00014425
$ 0.00014425$ 0.00014425

$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577

$ 0.00013645
$ 0.00013645$ 0.00013645

-0.24%

-3.48%

-4.22%

-4.22%

سعر Iggy The Iguana (IGGY) في الوقت الحقيقي هو $0.00013744. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IGGY بين أدنى سعر $ 0.00013645 وأعلى سعر $ 0.00014425، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIGGY على الإطلاق هو $ 0.00110577، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013645.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IGGY -0.24% على مدار الساعة الماضية، -3.48% على مدار 24 ساعة، و -4.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Iggy The Iguana (IGGY)

$ 137.44K
$ 137.44K$ 137.44K

--
----

$ 137.44K
$ 137.44K$ 137.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Iggy The Iguana هي $ 137.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IGGY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.44K.

سجل سعر Iggy The Iguana (IGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Iggy The Iguana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iggy The Iguana مقابل USD هو $ -0.0000970145 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iggy The Iguana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iggy The Iguana مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.48%
30 يوم$ -0.0000970145-70.58%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Iggy The Iguana ( IGGY )

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Iggy The Iguana (IGGY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Iggy The Iguana (USD)

كم ستكون قيمة Iggy The Iguana (IGGY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Iggy The Iguana (IGGY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Iggy The Iguana.

تحقق الآن من توقعات سعر Iggy The Iguana!

عملة IGGY إلى العملات المحلية

توكنوميكس Iggy The Iguana (IGGY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Iggy The Iguana (IGGY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IGGY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Iggy The Iguana (IGGY)

كم يساوي Iggy The Iguana (IGGY) اليوم؟
سعر IGGY المباشر في USD هو USD 0.00013744، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر IGGY إلى USD الحالي؟
سعر IGGY إلى USD الحالي هو $ 0.00013744. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Iggy The Iguana ؟
القيمة السوقية لعملة IGGY هي $ 137.44K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن IGGY؟
العرض المتداول لتوكن IGGY هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ IGGY؟
حقق IGGY سعرًا قياسيًا قدره 0.00110577 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ IGGY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00013645 IGGY.
ما هو حجم تداول IGGY؟
حجم تداول IGGY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع IGGY هذا العام؟
قد يرتفع IGGY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر IGGY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:56:44 (UTC+8)

تحديثات Iggy The Iguana (IGGY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,002.30
$113,002.30$113,002.30

-1.42%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.17
$3,999.17$3,999.17

-2.38%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04107
$0.04107$0.04107

-11.56%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.31
$194.31$194.31

-2.30%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2697
$3.2697$3.2697

-15.23%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.17
$3,999.17$3,999.17

-2.38%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,002.30
$113,002.30$113,002.30

-1.42%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.31
$194.31$194.31

-2.30%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6465
$2.6465$2.6465

+0.39%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19338
$0.19338$0.19338

-3.19%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06816
$0.06816$0.06816

+3,308.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004200
$0.00004200$0.00004200

+546.15%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.158
$2.158$2.158

+187.73%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000169
$0.0000000169$0.0000000169

+96.51%