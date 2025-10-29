معلومات سعر Iggy The Iguana (IGGY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00013645 $ 0.00013645 $ 0.00013645 24 ساعة منخفض $ 0.00014425 $ 0.00014425 $ 0.00014425 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00013645$ 0.00013645 $ 0.00013645 24 ساعة مرتفع $ 0.00014425$ 0.00014425 $ 0.00014425 عالية طوال الوقت $ 0.00110577$ 0.00110577 $ 0.00110577 أدنى سعر $ 0.00013645$ 0.00013645 $ 0.00013645 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.48% تغير السعر (7 أيام) -4.22% تغير السعر (7 أيام) -4.22%

سعر Iggy The Iguana (IGGY) في الوقت الحقيقي هو $0.00013744. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IGGY بين أدنى سعر $ 0.00013645 وأعلى سعر $ 0.00014425، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIGGY على الإطلاق هو $ 0.00110577، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013645.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IGGY -0.24% على مدار الساعة الماضية، -3.48% على مدار 24 ساعة، و -4.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Iggy The Iguana (IGGY)

القيمة السوقية $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Iggy The Iguana هي $ 137.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IGGY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.44K.