سعر iFARM (IFARM)
سعر iFARM (IFARM) المباشر لليوم هو USD 71.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IFARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iFARM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.98
- تغيير سعر iFARM خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iFARM مقابل USD هو $ +0.361836 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iFARM مقابل USD هو $ -15.7811361420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iFARM مقابل USD هو $ +6.9155089920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iFARM مقابل USD هو $ +5.08445851002129 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.361836
|+0.51%
|30 يوم
|$ -15.7811361420
|-22.20%
|60 يوم
|$ +6.9155089920
|+9.73%
|90 يوم
|$ +5.08445851002129
|+7.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iFARM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.51%
-9.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.
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