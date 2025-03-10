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سعر iDypius (IDYP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.75K . يتم تحديث سعر IDYP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iDypius الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07 - تغيير سعر iDypius خلال اليوم هو -7.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 237.81M

أداء سعر iDypius (IDYP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.51% 30 يوم $ 0 +24.68% 60 يوم $ 0 -21.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iDypius (IDYP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iDypius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.98075$ 0.98075 $ 0.98075 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -7.51% تغير السعر (7 أيام) +112.22%

معلومات سوق iDypius (IDYP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: