سعر iDypius (IDYP)
سعر iDypius (IDYP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 106.75K. يتم تحديث سعر IDYP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iDypius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07
- تغيير سعر iDypius خلال اليوم هو -7.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 237.81M
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خلال اليوم، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iDypius مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.51%
|30 يوم
|$ 0
|+24.68%
|60 يوم
|$ 0
|-21.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iDypius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-7.51%
+112.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."
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