سعر IDRISS (IDRISS)
سعر IDRISS (IDRISS) المباشر لليوم هو USD 0.00892823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IDRISS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IDRISS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 768.77
- تغيير سعر IDRISS خلال اليوم هو +7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IDRISS مقابل USD هو $ +0.00065048 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IDRISS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IDRISS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IDRISS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00065048
|+7.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IDRISS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+7.86%
-6.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. Flagship apps include a trading copilot that provides AI-powered trading insights directly in a browser, an app for creators on Twitch and YouTube to monetize their content and unlock new ways to grow onchain, and decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity and detect generative AI across the internet.
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