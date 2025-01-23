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سعر Idle Finance (IDLE) المباشر لليوم هو USD 0.02017669 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 173.69K . يتم تحديث سعر IDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Idle Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78K - تغيير سعر Idle Finance خلال اليوم هو -92.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.61M

أداء سعر Idle Finance (IDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Idle Finance مقابل USD هو $ -0.23526477364900203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Idle Finance مقابل USD هو $ -0.0194729653 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Idle Finance مقابل USD هو $ -0.0192762103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Idle Finance مقابل USD هو $ -0.22566825450754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.23526477364900203 -92.10% 30 يوم $ -0.0194729653 -96.51% 60 يوم $ -0.0192762103 -95.53% 90 يوم $ -0.22566825450754 -91.79%

تحليل سعر Idle Finance (IDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Idle Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01384715$ 0.01384715 $ 0.01384715 24 ساعة مرتفع $ 0.406088$ 0.406088 $ 0.406088 عالية طوال الوقت $ 30.65$ 30.65 $ 30.65 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -92.10% تغير السعر (7 أيام) -96.68%

معلومات سوق Idle Finance (IDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: