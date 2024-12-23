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سعر IDLE (IDLE)

USD

مخطط سعر IDLE (IDLE) المباشر

$0.528471
$0.528471$0.528471
-2.20%(1D)

سعر IDLE (IDLE) لليوم

سعر IDLE (IDLE) المباشر لليوم هو USD 0.529608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.56M. يتم تحديث سعر IDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IDLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K
- تغيير سعر IDLE خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.61M

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أداء سعر IDLE (IDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ -0.0111829990389271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.0874143425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.6733424990 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0111829990389271-2.06%
30 يوم$ +0.0874143425+16.51%
60 يوم$ +0.6733424990+127.14%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر IDLE (IDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.515952
$ 0.515952$ 0.515952

$ 0.547383
$ 0.547383$ 0.547383

$ 30.65
$ 30.65$ 30.65

+0.21%

-2.06%

+19.01%

معلومات سوق IDLE (IDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

8.61M
8.61M 8.61M

ما هو IDLE ( IDLE )

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

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المصدر IDLE (IDLE)

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