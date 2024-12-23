سعر IDLE (IDLE)
سعر IDLE (IDLE) المباشر لليوم هو USD 0.529608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.56M. يتم تحديث سعر IDLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IDLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K
- تغيير سعر IDLE خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.61M
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خلال اليوم، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ -0.0111829990389271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.0874143425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.6733424990 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0111829990389271
|-2.06%
|30 يوم
|$ +0.0874143425
|+16.51%
|60 يوم
|$ +0.6733424990
|+127.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-2.06%
+19.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.
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