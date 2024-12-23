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سعر IDLE (IDLE) المباشر لليوم هو USD 0.529608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.56M . يتم تحديث سعر IDLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IDLE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K - تغيير سعر IDLE خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.61M

أداء سعر IDLE (IDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ -0.0111829990389271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.0874143425 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ +0.6733424990 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IDLE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0111829990389271 -2.06% 30 يوم $ +0.0874143425 +16.51% 60 يوم $ +0.6733424990 +127.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IDLE (IDLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IDLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.515952$ 0.515952 $ 0.515952 24 ساعة مرتفع $ 0.547383$ 0.547383 $ 0.547383 عالية طوال الوقت $ 30.65$ 30.65 $ 30.65 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) +19.01%

معلومات سوق IDLE (IDLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: