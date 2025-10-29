معلومات سعر Ideaology (IDEA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002214 $ 0.00002214 $ 0.00002214 24 ساعة منخفض $ 0.00002851 $ 0.00002851 $ 0.00002851 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002214$ 0.00002214 $ 0.00002214 24 ساعة مرتفع $ 0.00002851$ 0.00002851 $ 0.00002851 عالية طوال الوقت $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 أدنى سعر $ 0.00001744$ 0.00001744 $ 0.00001744 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) -4.52% تغير السعر (7 أيام) -4.52%

سعر Ideaology (IDEA) في الوقت الحقيقي هو $0.00002576. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IDEA بين أدنى سعر $ 0.00002214 وأعلى سعر $ 0.00002851، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIDEA على الإطلاق هو $ 0.963831، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001744.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IDEA -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.98% على مدار 24 ساعة، و -4.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ideaology (IDEA)

القيمة السوقية $ 12.88K$ 12.88K $ 12.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.88K$ 12.88K $ 12.88K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ideaology هي $ 12.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IDEA يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.88K.