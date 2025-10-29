سعر IdeaFoundry Subsidies Agent المباشر اليوم هو 0.00001263 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUBS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUBS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر IdeaFoundry Subsidies Agent المباشر اليوم هو 0.00001263 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUBS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUBS بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

السعر المباشر لـ 1 SUBS إلى USD:

--
----
+0.60%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) المباشر
معلومات سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001254
$ 0.00001254$ 0.00001254
24 ساعة منخفض
$ 0.00001263
$ 0.00001263$ 0.00001263
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001254
$ 0.00001254$ 0.00001254

$ 0.00001263
$ 0.00001263$ 0.00001263

$ 0.00011115
$ 0.00011115$ 0.00011115

$ 0.00000848
$ 0.00000848$ 0.00000848

--

+0.65%

-10.96%

-10.96%

سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001263. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUBS بين أدنى سعر $ 0.00001254 وأعلى سعر $ 0.00001263، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUBS على الإطلاق هو $ 0.00011115، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000848.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUBS -- على مدار الساعة الماضية، +0.65% على مدار 24 ساعة، و -10.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

$ 12.63K
$ 12.63K$ 12.63K

--
----

$ 12.63K
$ 12.63K$ 12.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IdeaFoundry Subsidies Agent هي $ 12.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUBS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.63K.

سجل سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IdeaFoundry Subsidies Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IdeaFoundry Subsidies Agent مقابل USD هو $ +0.0000009396 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IdeaFoundry Subsidies Agent مقابل USD هو $ -0.0000058278 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IdeaFoundry Subsidies Agent مقابل USD هو $ -0.0000252600281801049 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.65%
30 يوم$ +0.0000009396+7.44%
60 يوم$ -0.0000058278-46.14%
90 يوم$ -0.0000252600281801049-66.66%

ما هو IdeaFoundry Subsidies Agent ( SUBS )

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (USD)

كم ستكون قيمة IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة IdeaFoundry Subsidies Agent.

تحقق الآن من توقعات سعر IdeaFoundry Subsidies Agent!

عملة SUBS إلى العملات المحلية

توكنوميكس IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUBS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

كم يساوي IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) اليوم؟
سعر SUBS المباشر في USD هو USD 0.00001263، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SUBS إلى USD الحالي؟
سعر SUBS إلى USD الحالي هو $ 0.00001263. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ IdeaFoundry Subsidies Agent ؟
القيمة السوقية لعملة SUBS هي $ 12.63K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SUBS؟
العرض المتداول لتوكن SUBS هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SUBS؟
حقق SUBS سعرًا قياسيًا قدره 0.00011115 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SUBS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000848 SUBS.
ما هو حجم تداول SUBS؟
حجم تداول SUBS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SUBS هذا العام؟
قد يرتفع SUBS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SUBS لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

