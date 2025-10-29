معلومات سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001254 $ 0.00001254 $ 0.00001254 24 ساعة منخفض $ 0.00001263 $ 0.00001263 $ 0.00001263 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001254$ 0.00001254 $ 0.00001254 24 ساعة مرتفع $ 0.00001263$ 0.00001263 $ 0.00001263 عالية طوال الوقت $ 0.00011115$ 0.00011115 $ 0.00011115 أدنى سعر $ 0.00000848$ 0.00000848 $ 0.00000848 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -10.96% تغير السعر (7 أيام) -10.96%

سعر IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001263. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUBS بين أدنى سعر $ 0.00001254 وأعلى سعر $ 0.00001263، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUBS على الإطلاق هو $ 0.00011115، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000848.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUBS -- على مدار الساعة الماضية، +0.65% على مدار 24 ساعة، و -10.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

القيمة السوقية $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IdeaFoundry Subsidies Agent هي $ 12.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUBS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.63K.