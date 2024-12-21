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سعر IDCHAIN (DCT) المباشر لليوم هو USD 0.00499437 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 267.93K . يتم تحديث سعر DCT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IDCHAIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 468.69 - تغيير سعر IDCHAIN خلال اليوم هو -30.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.63M

أداء سعر IDCHAIN (DCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IDCHAIN مقابل USD هو $ -0.002154977478322472 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IDCHAIN مقابل USD هو $ -0.0041857994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IDCHAIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IDCHAIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002154977478322472 -30.14% 30 يوم $ -0.0041857994 -83.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IDCHAIN (DCT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IDCHAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00498429$ 0.00498429 $ 0.00498429 24 ساعة مرتفع $ 0.00779595$ 0.00779595 $ 0.00779595 عالية طوال الوقت $ 0.04295662$ 0.04295662 $ 0.04295662 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -30.14% تغير السعر (7 أيام) -68.86%

معلومات سوق IDCHAIN (DCT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: