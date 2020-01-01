توكنوميكس Idavoll DAO (IDV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Idavoll DAO (IDV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Idavoll DAO (IDV) Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions. الموقع الرسمي: https://idavoll.network/ اشتر IDV الآن!

توكنوميكس Idavoll DAO (IDV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Idavoll DAO (IDV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.47K $ 61.47K $ 61.47K إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 155.82K $ 155.82K $ 155.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Idavoll DAO (IDV)

توكنوميكس Idavoll DAO (IDV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Idavoll DAO (IDV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IDV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IDV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IDV، استكشف السعر المباشر لتوكن IDV!

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