سعر Idavoll DAO (IDV)
سعر Idavoll DAO (IDV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.77K. يتم تحديث سعر IDV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Idavoll DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.52
- تغيير سعر Idavoll DAO خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 789.04M
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خلال اليوم، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-3.58%
|60 يوم
|$ 0
|-4.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Idavoll DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.35%
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.
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