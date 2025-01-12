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سعر Idavoll DAO (IDV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.77K . يتم تحديث سعر IDV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Idavoll DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.52 - تغيير سعر Idavoll DAO خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 789.04M

أداء سعر Idavoll DAO (IDV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Idavoll DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.35% 30 يوم $ 0 -3.58% 60 يوم $ 0 -4.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Idavoll DAO (IDV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Idavoll DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.382351$ 0.382351 $ 0.382351 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -9.65%

معلومات سوق Idavoll DAO (IDV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: