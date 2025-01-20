سعر IcyCRO (ICY)
سعر IcyCRO (ICY) المباشر لليوم هو USD 0.04319698. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IcyCRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.59
- تغيير سعر IcyCRO خلال اليوم هو +7.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IcyCRO مقابل USD هو $ +0.0028349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IcyCRO مقابل USD هو $ -0.0033067979 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IcyCRO مقابل USD هو $ -0.0062935278 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IcyCRO مقابل USD هو $ +0.017819892049904415 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0028349
|+7.02%
|30 يوم
|$ -0.0033067979
|-7.65%
|60 يوم
|$ -0.0062935278
|-14.56%
|90 يوم
|$ +0.017819892049904415
|+70.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IcyCRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+7.02%
+5.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IcyCRO is a community validator and token project from Cronos to all of Cosmos. Launched in November 2021. Validators, relayers, delegator rescues and continuous building. IcyCRO has been recognized as one of the top projects of Cosmos and ICY is our community token.
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