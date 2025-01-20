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سعر ICPSwap Token (ICS) المباشر لليوم هو USD 0.0172553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ICPSwap Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.13K - تغيير سعر ICPSwap Token خلال اليوم هو +5.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ICPSwap Token (ICS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ +0.00096717 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ -0.0041028565 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ +0.0038463668 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ -0.001610496978817892 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00096717 +5.94% 30 يوم $ -0.0041028565 -23.77% 60 يوم $ +0.0038463668 +22.29% 90 يوم $ -0.001610496978817892 -8.53%

تحليل سعر ICPSwap Token (ICS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ICPSwap Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0142829$ 0.0142829 $ 0.0142829 24 ساعة مرتفع $ 0.01801179$ 0.01801179 $ 0.01801179 عالية طوال الوقت $ 0.03580592$ 0.03580592 $ 0.03580592 تغير السعر (1 ساعة) -1.42% تغير السعر (1يوم) +5.94% تغير السعر (7 أيام) +11.31%

معلومات سوق ICPSwap Token (ICS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: