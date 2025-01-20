سعر ICPSwap Token (ICS)
سعر ICPSwap Token (ICS) المباشر لليوم هو USD 0.0172553. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ICPSwap Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.13K
- تغيير سعر ICPSwap Token خلال اليوم هو +5.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ +0.00096717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ -0.0041028565 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ +0.0038463668 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ICPSwap Token مقابل USD هو $ -0.001610496978817892 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00096717
|+5.94%
|30 يوم
|$ -0.0041028565
|-23.77%
|60 يوم
|$ +0.0038463668
|+22.29%
|90 يوم
|$ -0.001610496978817892
|-8.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ICPSwap Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
+5.94%
+11.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ICPSwap Token (ICS) is the ICPSwap platform token. ICPSwap stands as the native, pioneering, and premier Decentralized Exchange (DEX) within the Internet Computer Protocol (ICP) ecosystem, providing an extensive array of financial and market services. And ICS tokens boast an infinite burning mechanism. All revenue generated by ICPSwap, including swap fees, Launchpad, staking pools, Farms, token minting fees, and more) will be directed to the ICS burning canister for repurchasing and burning ICS tokens.
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