سعر Icosa (ICSA)
سعر Icosa (ICSA) المباشر لليوم هو USD 0.069209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Icosa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.85K
- تغيير سعر Icosa خلال اليوم هو +10.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Icosa مقابل USD هو $ +0.00634973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Icosa مقابل USD هو $ -0.0391704599 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Icosa مقابل USD هو $ -0.0210629286 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Icosa مقابل USD هو $ -0.00985317425795325 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00634973
|+10.10%
|30 يوم
|$ -0.0391704599
|-56.59%
|60 يوم
|$ -0.0210629286
|-30.43%
|90 يوم
|$ -0.00985317425795325
|-12.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Icosa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.31%
+10.10%
-3.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Icosa (ICSA) is a protocol which builds upon the Hedron protocol to add HDRN staking and additional incentives for staking HEX as well as jumpstarting the Hedron borrowing system. Icosa is built by the same team behind the Hedron protocol, ensuring seamless integration.
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