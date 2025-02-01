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سعر iComPneT (CPT) المباشر لليوم هو USD 0.03689663 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iComPneT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.32K - تغيير سعر iComPneT خلال اليوم هو +5.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر iComPneT (CPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ +0.0020788 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0020788 +5.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iComPneT (CPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iComPneT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03478254$ 0.03478254 $ 0.03478254 24 ساعة مرتفع $ 0.03730311$ 0.03730311 $ 0.03730311 عالية طوال الوقت $ 0.03730311$ 0.03730311 $ 0.03730311 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +5.97% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق iComPneT (CPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: