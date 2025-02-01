سعر iComPneT (CPT)
سعر iComPneT (CPT) المباشر لليوم هو USD 0.03689663. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iComPneT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.32K
- تغيير سعر iComPneT خلال اليوم هو +5.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ +0.0020788 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iComPneT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0020788
|+5.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iComPneT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+5.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.
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