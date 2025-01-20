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سعر ICLighthouse DAO (ICL) المباشر لليوم هو USD 0.107313 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ICL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ICLighthouse DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 531.95 - تغيير سعر ICLighthouse DAO خلال اليوم هو +5.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ICLighthouse DAO (ICL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ICLighthouse DAO مقابل USD هو $ +0.00512548 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ICLighthouse DAO مقابل USD هو $ -0.0051725939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ICLighthouse DAO مقابل USD هو $ +0.0560559650 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ICLighthouse DAO مقابل USD هو $ +0.03693665315196718 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00512548 +5.02% 30 يوم $ -0.0051725939 -4.82% 60 يوم $ +0.0560559650 +52.24% 90 يوم $ +0.03693665315196718 +52.48%

تحليل سعر ICLighthouse DAO (ICL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ICLighthouse DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.099514$ 0.099514 $ 0.099514 24 ساعة مرتفع $ 0.112175$ 0.112175 $ 0.112175 عالية طوال الوقت $ 0.269164$ 0.269164 $ 0.269164 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +5.02% تغير السعر (7 أيام) +0.15%

معلومات سوق ICLighthouse DAO (ICL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: