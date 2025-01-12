سعر Iceleia (ICE)
سعر Iceleia (ICE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.81K. يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Iceleia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.04
- تغيير سعر Iceleia خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ICE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ICE.
خلال اليوم، كان سعر Iceleia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Iceleia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Iceleia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Iceleia مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-32.16%
|60 يوم
|$ 0
|-89.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Iceleia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-9.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ICE إلى AUD
A$--
|1 ICE إلى GBP
￡--
|1 ICE إلى EUR
€--
|1 ICE إلى USD
$--
|1 ICE إلى MYR
RM--
|1 ICE إلى TRY
₺--
|1 ICE إلى JPY
¥--
|1 ICE إلى RUB
₽--
|1 ICE إلى INR
₹--
|1 ICE إلى IDR
Rp--
|1 ICE إلى PHP
₱--
|1 ICE إلى EGP
￡E.--
|1 ICE إلى BRL
R$--
|1 ICE إلى CAD
C$--
|1 ICE إلى BDT
৳--
|1 ICE إلى NGN
₦--
|1 ICE إلى UAH
₴--
|1 ICE إلى VES
Bs--
|1 ICE إلى PKR
Rs--
|1 ICE إلى KZT
₸--
|1 ICE إلى THB
฿--
|1 ICE إلى TWD
NT$--
|1 ICE إلى CHF
Fr--
|1 ICE إلى HKD
HK$--
|1 ICE إلى MAD
.د.م--