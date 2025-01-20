سعر IceCreamSwap WCORE (WCORE)
سعر IceCreamSwap WCORE (WCORE) المباشر لليوم هو USD 0.887471. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WCORE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IceCreamSwap WCORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.29K
- تغيير سعر IceCreamSwap WCORE خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WCORE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WCORE.
خلال اليوم، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ +0.0038778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.2013704535 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.0404388585 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.0569221745712058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0038778
|+0.44%
|30 يوم
|$ -0.2013704535
|-22.69%
|60 يوم
|$ -0.0404388585
|-4.55%
|90 يوم
|$ -0.0569221745712058
|-6.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IceCreamSwap WCORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+0.44%
-4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WCORE إلى AUD
A$1.42882831
|1 WCORE إلى GBP
￡0.72772622
|1 WCORE إلى EUR
€0.85197216
|1 WCORE إلى USD
$0.887471
|1 WCORE إلى MYR
RM3.98474479
|1 WCORE إلى TRY
₺31.57621818
|1 WCORE إلى JPY
¥138.70284259
|1 WCORE إلى RUB
₽90.38892135
|1 WCORE إلى INR
₹76.81061505
|1 WCORE إلى IDR
Rp14,548.70259024
|1 WCORE إلى PHP
₱51.92592821
|1 WCORE إلى EGP
￡E.44.65754072
|1 WCORE إلى BRL
R$5.39582368
|1 WCORE إلى CAD
C$1.27795824
|1 WCORE إلى BDT
৳107.81885179
|1 WCORE إلى NGN
₦1,384.50800826
|1 WCORE إلى UAH
₴37.3625291
|1 WCORE إلى VES
Bs47.923434
|1 WCORE إلى PKR
Rs247.26717002
|1 WCORE إلى KZT
₸470.8033655
|1 WCORE إلى THB
฿30.4402553
|1 WCORE إلى TWD
NT$29.08242467
|1 WCORE إلى CHF
Fr0.80759861
|1 WCORE إلى HKD
HK$6.90452438
|1 WCORE إلى MAD
.د.م8.91020884