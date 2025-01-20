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سعر IceCreamSwap WCORE (WCORE) المباشر لليوم هو USD 0.887471 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WCORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IceCreamSwap WCORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 146.29K - تغيير سعر IceCreamSwap WCORE خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IceCreamSwap WCORE (WCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ +0.0038778 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.2013704535 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.0404388585 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IceCreamSwap WCORE مقابل USD هو $ -0.0569221745712058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0038778 +0.44% 30 يوم $ -0.2013704535 -22.69% 60 يوم $ -0.0404388585 -4.55% 90 يوم $ -0.0569221745712058 -6.02%

تحليل سعر IceCreamSwap WCORE (WCORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IceCreamSwap WCORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.811304$ 0.811304 $ 0.811304 24 ساعة مرتفع $ 0.922913$ 0.922913 $ 0.922913 عالية طوال الوقت $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -4.98%

معلومات سوق IceCreamSwap WCORE (WCORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: