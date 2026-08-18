سعر IceCream AI اليوم

السعر المباشر لمشروع IceCream AI (ICECREAM) اليوم هو $ 0.00184703، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICECREAM الحالي إلى USD هو $ 0.00184703 لكل ICECREAM.

يحتل IceCream AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,847,030، مع عرض متداول قدره 1.00B ICECREAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICECREAM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02398919، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ICECREAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+8.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.75.

معلومات سوق IceCream AI (ICECREAM)

القيمة السوقية $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M الحجم (24 ساعة) $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IceCream AI هي $ 1.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.75. العرض المتداول لـ ICECREAM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.85M.