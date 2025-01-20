سعر ICE LAND on ETH (ICELAND)
سعر ICE LAND on ETH (ICELAND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ICELAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ICE LAND on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.49K
- تغيير سعر ICE LAND on ETH خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ICE LAND on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ICE LAND on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ICE LAND on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ICE LAND on ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-9.72%
|60 يوم
|$ 0
|+201.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ICE LAND on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-1.02%
-15.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ice Land represents the 0x420 culture and shows the good side of facing life, not taking problems too seriously and always looking for the best solution to handle things. Ice Land aims to follow the footsteps of his 0x67 version, He thinks it’s going to be a very fun journey with a lot of smoke.
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