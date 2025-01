ما هو ICE LAND on ETH ( ICELAND )

Ice Land represents the 0x420 culture and shows the good side of facing life, not taking problems too seriously and always looking for the best solution to handle things. Ice Land aims to follow the footsteps of his 0x67 version, He thinks it’s going to be a very fun journey with a lot of smoke.

المصدر ICE LAND on ETH (ICELAND) الموقع الرسمي