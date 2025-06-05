سعر ice bucket challenge (ICE)
سعر ice bucket challenge (ICE) المباشر لليوم هو USD 0.00002124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.24K. يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ice bucket challenge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ice bucket challenge خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ -0.0000186759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.78%
|30 يوم
|$ -0.0000186759
|-87.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ice bucket challenge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-3.78%
-32.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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