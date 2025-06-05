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سعر ice bucket challenge (ICE) المباشر لليوم هو USD 0.00002124 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.24K . يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ice bucket challenge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ice bucket challenge خلال اليوم هو -3.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر ice bucket challenge (ICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ -0.0000186759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ice bucket challenge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.78% 30 يوم $ -0.0000186759 -87.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ice bucket challenge (ICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ice bucket challenge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002122$ 0.00002122 $ 0.00002122 24 ساعة مرتفع $ 0.00002232$ 0.00002232 $ 0.00002232 عالية طوال الوقت $ 0.00299862$ 0.00299862 $ 0.00299862 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -3.78% تغير السعر (7 أيام) -32.47%

معلومات سوق ice bucket challenge (ICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: