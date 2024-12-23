سعر iBTC (IBTC)
سعر iBTC (IBTC) المباشر لليوم هو USD 94,500. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M. يتم تحديث سعر IBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.50K
- تغيير سعر iBTC خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.46
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خلال اليوم، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ -2,145.85077212739 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ -4,227.2212500000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ +40,708.3981500000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,145.85077212739
|-2.22%
|30 يوم
|$ -4,227.2212500000
|-4.47%
|60 يوم
|$ +40,708.3981500000
|+43.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر iBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-2.22%
-8.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dlcBTC provides a decentralized alternative to wrapped Bitcoin (wBTC)
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