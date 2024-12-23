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سعر iBTC (IBTC) المباشر لليوم هو USD 94,500 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.64M . يتم تحديث سعر IBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق iBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.50K - تغيير سعر iBTC خلال اليوم هو -2.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.46

أداء سعر iBTC (IBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ -2,145.85077212739 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ -4,227.2212500000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ +40,708.3981500000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر iBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,145.85077212739 -2.22% 30 يوم $ -4,227.2212500000 -4.47% 60 يوم $ +40,708.3981500000 +43.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر iBTC (IBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر iBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,726$ 93,726 $ 93,726 24 ساعة مرتفع $ 97,216$ 97,216 $ 97,216 عالية طوال الوقت $ 107,467$ 107,467 $ 107,467 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -2.22% تغير السعر (7 أيام) -8.08%

معلومات سوق iBTC (IBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: