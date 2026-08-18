سعر Ibiza Final Boss اليوم

السعر المباشر لمشروع Ibiza Final Boss (BOSS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOSS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOSS.

يحتل Ibiza Final Boss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,054، مع عرض متداول قدره 930.26M BOSS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOSS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.217811، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOSS بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-3.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.09.

معلومات سوق Ibiza Final Boss (BOSS)

القيمة السوقية $ 95.05K$ 95.05K $ 95.05K الحجم (24 ساعة) $ 112.09$ 112.09 $ 112.09 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.05K$ 95.05K $ 95.05K إمداد دورة التداول 930.26M 930.26M 930.26M إجمالي العرض 930,264,995.410035 930,264,995.410035 930,264,995.410035

القيمة السوقية الحالية لـ Ibiza Final Boss هي $ 95.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.09. العرض المتداول لـ BOSS يبلغ 930.26M، مع إجمالي عرض 930264995.410035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.05K.