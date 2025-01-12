سعر iBitHub (IBH)
سعر iBitHub (IBH) المباشر لليوم هو USD 0.00693936. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IBH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق iBitHub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.36
- تغيير سعر iBitHub خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IBH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IBH.
خلال اليوم، كان سعر iBitHub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iBitHub مقابل USD هو $ +0.0024680659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iBitHub مقابل USD هو $ +0.0052297341 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iBitHub مقابل USD هو $ +0.002697777607642714 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ +0.0024680659
|+35.57%
|60 يوم
|$ +0.0052297341
|+75.36%
|90 يوم
|$ +0.002697777607642714
|+63.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر iBitHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.14%
+16.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iBitHub (IBH) has been cloned from LiteCoin (LTC)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IBH إلى AUD
A$0.0112417632
|1 IBH إلى GBP
￡0.0056208816
|1 IBH إلى EUR
€0.0067311792
|1 IBH إلى USD
$0.00693936
|1 IBH إلى MYR
RM0.0311577264
|1 IBH إلى TRY
₺0.245653344
|1 IBH إلى JPY
¥1.0941288912
|1 IBH إلى RUB
₽0.7052471568
|1 IBH إلى INR
₹0.5979646512
|1 IBH إلى IDR
Rp113.7599817984
|1 IBH إلى PHP
₱0.40942224
|1 IBH إلى EGP
￡E.0.35043768
|1 IBH إلى BRL
R$0.0424688832
|1 IBH إلى CAD
C$0.0099926784
|1 IBH إلى BDT
৳0.8502797808
|1 IBH إلى NGN
₦10.8089553168
|1 IBH إلى UAH
₴0.2947146192
|1 IBH إلى VES
Bs0.36778608
|1 IBH إلى PKR
Rs1.9410777792
|1 IBH إلى KZT
₸3.6793874592
|1 IBH إلى THB
฿0.2406570048
|1 IBH إلى TWD
NT$0.2297622096
|1 IBH إلى CHF
Fr0.0063148176
|1 IBH إلى HKD
HK$0.0539882208
|1 IBH إلى MAD
.د.م0.0700181424