توكنوميكس IBC Bridged USDT (USDT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IBC Bridged USDT (USDT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس IBC Bridged USDT (USDT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IBC Bridged USDT (USDT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M إجمالي العرض: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M العرض المتداول: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.844675 $ 0.844675 $ 0.844675 السعر الحالي: $ 0.99814 $ 0.99814 $ 0.99814 معرفة المزيد عن سعر IBC Bridged USDT (USDT)

توكنوميكس IBC Bridged USDT (USDT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IBC Bridged USDT (USDT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDT، استكشف السعر المباشر لتوكن USDT!

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