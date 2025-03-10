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سعر IBC Bridged USDT (USDT) المباشر لليوم هو USD 0.999712 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IBC Bridged USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 659.10K - تغيير سعر IBC Bridged USDT خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر IBC Bridged USDT (USDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IBC Bridged USDT مقابل USD هو $ +0.00124612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IBC Bridged USDT مقابل USD هو $ -0.0034967926 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IBC Bridged USDT مقابل USD هو $ +0.0029492503 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IBC Bridged USDT مقابل USD هو $ +0.0029587106440484 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00124612 +0.12% 30 يوم $ -0.0034967926 -0.34% 60 يوم $ +0.0029492503 +0.30% 90 يوم $ +0.0029587106440484 +0.30%

تحليل سعر IBC Bridged USDT (USDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IBC Bridged USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.976322$ 0.976322 $ 0.976322 24 ساعة مرتفع $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 عالية طوال الوقت $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.04%

معلومات سوق IBC Bridged USDT (USDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: