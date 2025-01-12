سعر IAzuki (IAZUKI)
سعر IAzuki (IAZUKI) المباشر لليوم هو USD 3.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IAZUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IAzuki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.03
- تغيير سعر IAzuki خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر IAzuki مقابل USD هو $ -0.001644862616336 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IAzuki مقابل USD هو $ +0.2279505680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IAzuki مقابل USD هو $ +4.5344721200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IAzuki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001644862616336
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.2279505680
|+6.63%
|60 يوم
|$ +4.5344721200
|+131.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IAzuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.04%
-7.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: Azuki. Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. Azuki holders receive access to exclusive drops, experiences, and more. In the future, Gate.io plans to support even more top-tier NFT's, so let's see!
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