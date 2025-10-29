معلومات سعر iAero Protocol LIQ (LIQ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.115556$ 0.115556 $ 0.115556 أدنى سعر $ 0.107506$ 0.107506 $ 0.107506 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر iAero Protocol LIQ (LIQ) في الوقت الحقيقي هو $0.108954. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIQ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIQ على الإطلاق هو $ 0.115556، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.107506.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIQ -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق iAero Protocol LIQ (LIQ)

القيمة السوقية $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M إمداد دورة التداول 10.16M 10.16M 10.16M إجمالي العرض 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033 29,671,274.37954033

القيمة السوقية الحالية لـ iAero Protocol LIQ هي $ 1.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIQ يبلغ 10.16M، مع إجمالي عرض 29671274.37954033. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.23M.