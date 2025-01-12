سعر I wish I held (REGRET)
سعر I wish I held (REGRET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.90K. يتم تحديث سعر REGRET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I wish I held الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.27
- تغيير سعر I wish I held خلال اليوم هو -6.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.54M
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خلال اليوم، كان سعر I wish I held مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I wish I held مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I wish I held مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I wish I held مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.43%
|30 يوم
|$ 0
|-7.28%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I wish I held: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.13%
-6.43%
+37.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
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