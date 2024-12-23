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سعر I love puppies (PUPPIES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.06M . يتم تحديث سعر PUPPIES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق I love puppies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 389.34K - تغيير سعر I love puppies خلال اليوم هو -6.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.07T

أداء سعر I love puppies (PUPPIES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.97% 30 يوم $ 0 +65.59% 60 يوم $ 0 +198.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر I love puppies (PUPPIES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر I love puppies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -6.97% تغير السعر (7 أيام) -42.78%

معلومات سوق I love puppies (PUPPIES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: