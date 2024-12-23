سعر I love puppies (PUPPIES)
سعر I love puppies (PUPPIES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.06M. يتم تحديث سعر PUPPIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق I love puppies الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 389.34K
- تغيير سعر I love puppies خلال اليوم هو -6.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.07T
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خلال اليوم، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر I love puppies مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.97%
|30 يوم
|$ 0
|+65.59%
|60 يوم
|$ 0
|+198.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر I love puppies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-6.97%
-42.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.
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